Бекаси, , 14:25 — REGNUM Соединенные Штаты оказали поддержку странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с коронавирусом, сообщает Antara.

С начала вспышки коронавируса в мире правительство США предоставило государствам-членам АСЕАН экстренную медицинскую и гуманитарную помощь в размере около $18,3 млн.

Издание отмечает, что финансовая помощь США направлена на подготовку лабораторий для крупномасштабных испытаний; профилактику и контроль инфекций; принятие плана действий в области общественного здравоохранения; обеспечение выявления случаев заболевания; обучение и отслеживании контактов; обновление учебных материалов для работников сферы здравоохранения.

По данным информации, полученной от миссии США при АСЕАН в Бекаси, Вашингтон предоставил почти $274 млн для помощи нуждающимся странам по всему миру.

Напомним, АСЕАН — это региональная межправительственная организация, объединяющая десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).