Бекаси, 1 апреля 2020, 14:25 — REGNUM Соединенные Штаты оказали поддержку странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с коронавирусом, сообщает Antara.
С начала вспышки коронавируса в мире правительство США предоставило государствам-членам АСЕАН экстренную медицинскую и гуманитарную помощь в размере около $18,3 млн.
Издание отмечает, что финансовая помощь США направлена на подготовку лабораторий для крупномасштабных испытаний; профилактику и контроль инфекций; принятие плана действий в области общественного здравоохранения; обеспечение выявления случаев заболевания; обучение и отслеживании контактов; обновление учебных материалов для работников сферы здравоохранения.
По данным информации, полученной от миссии США при АСЕАН в Бекаси, Вашингтон предоставил почти $274 млн для помощи нуждающимся странам по всему миру.
Напомним, АСЕАН — это региональная межправительственная организация, объединяющая десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).