Фритаун, , 14:26 — REGNUM Бывшему министру обороны Сьерра-Леоне было предъявлено обвинение в государственной измене за то, что он вошел в дом президента с пистолетом перед совещанием по вопросам готовности к пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Паоло Конте были предъявлены 16 пунктов обвинения, включая обвинение в государственной измене. Однако рассмотрение дела было отложено, отмечают репортеры. Политику также было отказано в освобождении под залог.

По информации журналистов телерадиокомпании, Конте был арестован 19 марта сразу же после инцидента.

В ответ на обвинения он заявил, что сдал оружие сотрудникам службы безопасности у входа в Государственный дом. Однако репортер ВВС Умару Фофана заявил, что некоторые правительственные чиновники утверждают, что оружие было непосредственно в руках у экс-министра.

Местные СМИ утверждают, что согласно Конституции, ношение оружия на встрече с президентом страны приравнивается к государственной измене.