Бишкек, , 14:23 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об освобождении Алтынай Омурбековой от должности вице-премьер-министра. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Также киргизстанский лидер подписал указ об освобождении Комсмосбека Чолпонбаева с поста министра здравоохранения республики.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 31 марта, на заседании совета безопасности Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал вице-премьера Омурбекову, главу минздрава Чолпонбаева и других чиновников за несвоевременное выявление граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом.