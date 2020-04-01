Ташкент, , 14:17 — REGNUM Решение лидеров Афганистана о создании переговорной команды для контактов с представителями «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это решающий шаг к мирному урегулированию кризиса, сообщили 1 апреля в пресс-службе МИД Узбекистана.

В заявлении внешнеполитического ведомства республики говорится, что важно перейти к межафганскому национальному диалогу с участием всех сторон, в том числе представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Узбекистан приветствует процесс установления мира в Афганистане, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали первое соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск и начало межафганского диалога.

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