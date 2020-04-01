Москва, , 14:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, меняющий дату окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. Указом установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.

При этом Госдума отклонила еще три альтернативных законопроекта.

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