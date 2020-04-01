Москва, , 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля сказал, что доклад уже состоялся.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак провели переговоры по телефону о ситуации на мировых нефтяных рынках. Как отметили в пресс-службе американского ведомства, разговор министров получился «продуктивным».

Так, главы ведомств обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов.

Напомним, что переговорам министров предшествовал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 30 марта.