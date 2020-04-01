Додома, , 14:17 — REGNUM Парламент Танзании возобновил работу во вторник, 31 марта, в соответствии с новыми руководящими принципами после вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

Некоторые из новых мер включают в себя одновременное нахождение не более 150 членов парламента в палате, расположенной в столице страны, Додоме.

Те, кто не сможет участвовать в очных обсуждениях, будут следить за сессиями парламента по видеосвязи с планшетов, установленных в близлежащих залах.

Спикер парламента Джоб Ндугаи сказал ВВС, что данная мера должна обеспечить социальное дистанцирование.

«У нас (в заседаниях) обычно [участвуют] около 700 человек или чуть больше одновременно, и это большое количество. Таким образом, мы должны максимально сократить количество парламентариев… важно сократить количество депутатов, которые будут находиться в парламенте, а также минимизировать время, в течение которого депутаты будут встречаться ежедневно», — заявил он.

Большинство депутатов, которые говорили с корреспондентом BBC, были удовлетворены достигнутыми договоренностями, включая Элли Салех, члена парламента Занзибара.

«Мы должны придерживаться изменений, которые были рекомендованы парламентом, потому что это явный признак того, что мы ищем более безопасные способы реализации наших конституционных прав», — заявила Салех.

Ранее министерство здравоохранения Танзании объявило о первом в стране летальном исходе от COVID-19. В настоящее время в восточноафриканской стране 17 пациентов проходят лечение от этого заболевания.