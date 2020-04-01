Москва, , 14:15 — REGNUM Беглецы вроде экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского не должны выступать на радио, заявил 1 апреля жураналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он согласился с критическими высказываниями журналиста Владимира Соловьёва, возмущённого интервью с Ходорковским на радио «Эхо Москвы».

По словам Пескова, Соловьёв был прав, обрушившись на радиостанцию с критикой. Он уточнил, что слов журналиста не слышал, а реагирует на сам факт его возмущения.

Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.

Ранее Соловьев в эфире «Вести ФМ» заявил об излишнем либерализме журналистов и чиновников, которое проявляется в том числе в «заигрывании» с оппозиционными силами. В качестве примера журналист привёл беседу с Ходорковским «Эха Москвы».

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