Москва, , 14:04 — REGNUM Традиционно 1 апреля в день смеха СМИ полны шуток, однако можно ли шутить при действующих штрафах за фейки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») считает, что шутка шутке рознь.

«Никто не запрещает ни шутить, ни какие-то розыгрыши устраивать, весь вопрос в чувстве меры и чувстве ответственности. Я могу только процитировать классика: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Особенно в нынешней ситуации», — отметил Вяткин в Facebook.

Сейчас в интернете и соцсетях распространяются шуточные сообщения, изображения о коронавирусе и самоизоляции, и 1 апреля не станет исключением.

«Юмор в нынешней непростой ситуации — это хорошо и правильно. Здоровые шутки помогают настроиться на позитив и не впасть в уныние», — уверен парламентарий.

Однако при этом он предостерег от вброса заведомо недостоверной информации под видом достоверной.

«Нет, ребята, если эта информация распространяется под видом достоверной, если идет подача под видом официальных сообщений, со ссылкой на некий источник, когда зачастую сознательно вбрасывается информация, чтобы посеять панику — это уже не шутки, это уже серьезно, и это будет подпадать под меры ответственности», — пригрозил Вяткин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Госдума и Совфед приняли закон, существенной ужесточающий наказание за фейки вокруг коронавируса и мерах борьбы с ним.