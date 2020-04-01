Москва, , 14:00 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продлять однозначно нужно, но в каком объёме. заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя слова посла России в США Анатолия Антонова.

«В марте 2018 года президент РФ сообщил о создании пяти новых видов систем вооружений. Четыре из них (кроме МБР «Сармат») не подпадают под действие договора.

С американской стороны камнем преткновения стали «Авангард» (гиперзвуковой боевой блок) и «Сармат» (МБР), которые считают «существующими типами».

И тогда возникает вопрос: какой смысл России ликвидировать новейшее вооружение, если США не признаёт взаимосвязь между наличием стратегического наступательного ядерного вооружения и стратегическим оборонительным вооружением.

Маловероятно, что США пойдут на подписание договора на пятилетний срок в существующем виде. Принципиальный вопрос в данном случае — квалификация нового российского вооружения.

Если договор будет не подписан, США окажутся, скорее всего, в ситуации, когда уже не смогут ограничить ядерный потенциал России. Подписание соглашения — это маркер и для Китая, для формирования американо-китайских отношений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) еще может быть продлен.

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