Сеул, , 14:03 — REGNUM Второй саммит партнёрства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который должен был пройти в июне 2020 года в Сеуле, перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Кан Мин Сока.

По его словам, учитывая нынешнюю ситуацию правительство страны решило перенести дату проведения саммита на 2021 год.

Данное решение было принято 31 марта в ходе заседания правительства под председательством президента Мун Чжэ Ина.

Кроме того, южнокорейская сторона провела предварительные консультации с приглашёнными участниками мероприятия. Точная дата проведения саммита пока не известна, однако она будет определена после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Напомним, что первый саммит P4G прошел в Копенгагене в октябре 2018 года.