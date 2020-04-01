Москва, , 13:56 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства России. Однако оно пройдёт в нетрадиционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Глава государства не лично встретится с министрами, а обсудит текущие вопросы в дистанционном формате.

«Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, которые также будут находиться на своих рабочих местах», — пояснил официальный представитель Кремля.

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Песков уточнил, что основной темой встречи станет развитие агропромышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работодателям в связи с пандемией коронавирусной инфекции рекомендовали перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Это отчасти коснулось и российских чиновников. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически не согласился с тем, что эффективность удалённой работы ниже, чем на рабочем месте. Он отметил, что эффективность работы зависит не от формы — дистанционной или в офисе, а от человека, поэтому зачастую может быть даже выше.