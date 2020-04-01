Киев, , 13:48 — REGNUM Число проектов постановлений об отмене закона о рынке земли на Украине выросло до девяти. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной рады Украины.

Тексты документов пока не опубликованы.

До тех пор, пока украинский парламент не рассмотрит все постановления, председатель Рады и президент Украины не смогут подписать ранее принятый закон об открытии рынка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте Рады были зарегистрированы пять подобных постановлений.

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