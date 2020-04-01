Киев, , 13:43 — REGNUM 56% граждан Украины считают реакцию президента страны Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса «эффективной».

Соответствующие данные соцопроса обнародовала сегодня, 1 апреля, социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, 30% не согласны с тем, что глава государства действует эффективно.

Действия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в контексте ситуации с коронавирусом 30% респондентов оценили как эффективные, 26% — как неэффективные, а еще 44% объявили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Действия министерства здравоохранения Украины 38% опрошенных считают эффективными, 46% — неэффективными.

Социологи уточняют, что опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров среди 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 4%.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины объявили общенациональный карантин из-за коронавируса еще 12 марта, и с тех пор только несколько раз ужесточали его условия. Предположительно, карантин на Украине будет действовать до 24 апреля.