Вильнюс, , 13:43 — REGNUM Официальный Минск распространяет недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом, что вызывает тревогу властей соседней Литвы. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его мнению, ситуация в Белоруссии намного хуже, чем пытаются представить представители официального Минска и Александр Лукашенко в частности, сообщает литовское агентство BNS.

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — сказал президент Литвы.

Он призвал правительство ограничить любые контакты с Белоруссией, «которая на данный момент слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, и возможно, что в связи с этим её ожидают тяжкие последствия».

Минздрав Белоруссии крайне медленно публикует информацию о распространении коронавируса в республике. По состоянию на 1 апреля известно о двух официально признанных белорусскими властями смертях заболевших COVID-19.

Александр Лукашенко до сих пор не распорядился закрыть границы для пассажиропотоков, тогда как все граничащие с Белоруссией страны сделали это. В постсоветской республике работают учреждения образования — карантин не вводился, объявление более ранних каникул было дезавуировано. Работают театры и другие учреждения.

По мнению белорусского лидера, от коронавируса спасает водка, баня и работа в поле на тракторе. Лукашенко сообщил также, что в Белоруссии разрабатывается вакцина от коронавируса. Белорусская общественность требует от властей прекратить скрывать реальное положение дел, оперативно публиковать статистику минздрава по коронавирусу и предпринимать более решительные меры по борьбе с ним.

Читайте на эту тему: Никаких реальных данных по заражённым в Белоруссии нет и не будет: интервью