Улан-Батор, , 13:42 — REGNUM В Монголии у двух граждан Турции, прибывших чартерным рейсом из Турции, выявлен коронавирус нового типа. Об этом 1 апреля сообщил генеральный директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Турецкие граждане прибыли в Монголию 28 марта и находились в изоляции. «10 контактных лиц изолировали и сделали анализы. Все они находятся под наблюдением врача», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

По его словам, пациенты являются членами семьи сотрудника Посольства Турции в Монголии.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Монголии достигло до 14. По состоянию 30 марта в стране были зафиксированы 12 случаев инфицирования, из них двое больных выздоровели и выписаны из больницы.