Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Петербургские власти задумались, что делать с мигрантами, которые потеряют работу из-за коронавируса. В некоторых случаях предполагается их депортация за счет бюджета, сообщил 1 апреля вице-губернатор города Евгений Елин на заседании Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

На большое количество гастарбайтеров из бывших советских республик, занятых в сфере ЖКХ Петербурга, обратил внимание депутат от КПРФ Александр Рассудов.

«Сейчас они все останутся без работы. Соответственно, можно прогнозировать, что произойдет резкий всплеск криминогенности, как в 90-е годы, уже это пошло в Ленинградской области», — заявил Рассудов. Он поинтересовался, что Смольный намеревается предпринять в этой связи.

«Есть такая проблема. На самом деле на сегодняшний день мы не чувствуем, что она настолько острая, как мы ожидали. Оказалось, что это достаточно большая часть экономики нашего города. Весь клининг, вся санитарная обработка фактически держится на этих категориях жителей», — подтвердил Евгений Елин.

Он сообщил, что власти следят за санитарно-эпидемиологическим состоянием мигрантов, выводят их при необходимости на режим самоизоляции.

«Особенно тех, кто работает на стройке, ограничиваем их передвижение. В случае, если эти категории [граждан] потеряли работу, в каких-то исключительных случаях организовываем их доставку на родину, в том числе за собственный счет», — сказал Елин.

«То есть будем депортировать?» — уточнил Рассудов. Вице-губернатор подтвердил, что это будет происходить в исключительных случаях.

«Потому что мы, конечно, не считаем целесообразным — пускай лучше работают, нежели организовывать какие-то вереницы самолетов или поездов», — добавил чиновник Смольного.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейд по овощебазам Петербурга выявил 70 нелегалов и множество нарушений