Москва, , 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях регулирования отношений при строительстве железной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Особенности, установленные законопроектом, предлагается применятьпри строительстве социально значимых, приоритетных проектов, которые будут утверждаться президентом РФ.

Предлагается до 1 января 2025 года установить особенности регулирования отдельных правоотношений, возникающих при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Устанавливается запрет обжалования решения суда об изъятии земельного участка за исключением оспаривания размера компенсации за изъятые земельные участки.

Сокращаются сроки проведения государственной экологической экспертизы до 45 дней, а также предусматривается возможность направления проектной документации на государственную экспертизу одновременно с направлением на экологическую экспертизу, упрощены процедуры оценки воздействия на окружающую среду. В частности, установлено, что проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется по варианту размещения объекта, утвержденному заказчиком, без рассмотрения альтернативных вариантов.

Нормы направлены на оптимизацию и упрощение подготовки и утверждения градостроительной и иной документации, в целях реализации приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

Ко второму чтению предлагается использовать некоторые практики реновации, отметили в комитете Госдумы по транспорту и строительству.

Принятие закона послужит развитию Транссиба, отмечают парламентарии.