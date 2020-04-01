Сеул, , 13:24 — REGNUM 1 апреля министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с коста-риканским коллегой Родольфо Солано, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по просьбе главы МИД Коста-Рики. В рамках телефонного разговора Солано обратился к южнокорейской стороне с просьбой поделиться опытом борьбы с коронавирусом и предоставить диагностические наборы, отметив, что Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) выделил средства на закупку тестов для определения COVID-19 южнокорейского производства.

В свою очередь, Кан Гён Хва отметила, что обсудит с правительством Коста-Рики план предоставления наборов для диагностики после того, как удовлетворит спрос на наборы внутри страны.

В МИД Южной Кореи отметили, что стороны сошлись во мнении относительно важности сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также договорились поддерживать контакты.