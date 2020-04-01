Москва, 1 апреля 2020, 13:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что бороться с коронавирусом невозможно без взаимодействия с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля во время разговора с журналистами.
Он прокомментировал информацию об обращении Белоруссии за помощью к России в борьбе с коронавирусом.
Песков отметил, что ему неизвестно о передаче подобного обращения по дипломатическим каналам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии зафиксировали смерть второго человека, заражённого коронавирусом.
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