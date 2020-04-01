Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о ящиках для пожертвований, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Регулируется использование ящиков для сбора благотворительных пожертвований, однако нормы не коснутся пожертвований, собираемых религиозными учреждениями.

Требования к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования, определяются правительством РФ. Имущество, собранное с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований, подлежит извлечению и учету в порядке, установленном правительством РФ.

НКО должны отчитываться о полученных сборах в том числе в интернете. Требования к форме и срокам опубликования указанного отчета будет определять Минюст России.

Предполагается, что наличные, собранные с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований, подлежат зачислению на банковский счет НКО, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, в течение трех рабочих дней со дня извлечения таких денежных средств из ящика.

При этом прописывается, что ящик для пожертвований не может работать, как терминал, то есть не может быть оборудован автоматическими устройствами для приема денег.