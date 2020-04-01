Киев, , 13:06 — REGNUM В Верховной раде Украины продолжают регистрировать проекты постановлений об отмене решения парламента о продаже земли, принятого в ночь на 31 марта.

Днем 1 апреля в аппарате Рады было зарегистрировано уже 7 таких обращений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что 5 из этих обращений подали депутаты фракции Юлии Тимошенко «Батькивщина», еще 2 — внефракционные парламентарии.

ИА REGNUM напоминает, что по регламенту спикер и президент Украины не могут подписать принятый закон, пока Рада не рассмотрит «протестные» проекты постановлений. Таким образом, дальнейшее принятие закона о продаже земли на сегодня фактически заблокировано.

Накануне Юлия Тимошенко пообещала, что ее политическая сила добьется в Конституционном суде признания закона о продаже земли неконституционным.