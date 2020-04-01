Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за самовольное переустройство квартиры, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Вводится ответственность за самовольное переустройство или перепланировку жилого либо нежилого помещения в многоквартирном доме — ответственность распространяется на должностных лиц и на юрлиц. Штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно. Штраф для граждан не меняется — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Сейчас ответственность существует только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах.

Кроме того, вводятся штрафы за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению. Ответственность распространяется на должностных лиц и юрлиц, штрафы составят от 2 тыс. до 3 тыс. рублей и от 20 тыс. до 30 тыс. рублей соответственно. Штраф для граждан не меняется, он фиксируется в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

При этом прописывается, что за эти правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут отвечать как юрлица.