1 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Марат Шибутов, , 14:34 — REGNUM Как пишут многие исследователи Средневековья, эпидемия чумы в Европе и последующий за ним дефицит рабочей силы на многие годы повысили стоимость труда и вообще ценности человеческой жизни на континенте. Во многом это также предопределило развитие демократических институтов. На что повлияет пандемия коронавируса?

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Я не буду говорить о влиянии коронавируса на индустрию мирового туризма, авиапутешествий или, например, производство медицинских изделий и препаратов — об этом сейчас не пишет только ленивый. Я затрону немного более специализированную вещь — на мой взгляд, коронавирус станет решающих толчком в развитии цифровой экономики. То есть реальная экономика будет полностью иметь свой виртуальный аналог, который будет взаимодействовать как на уровне населения, так и на уровне бизнеса. Привожу свои мысли в основном для условий стран ЕАЭС, потому что хотя у нас есть и существенные различия, но двигаться мы должны в одну сторону.

Первое и самое важное — это наличие и надежность телекоммуникационной инфраструктуры. Наличие широкополосного интернета должно стать гарантированным государством социальным минимумом. К нему должны быть подключены все государственные учреждения, а для большинства домов населенных пунктов должна быть возможность подключения.

Сеть

Кроме того, мобильный интернет также становится необходимым социальным минимумом там, где невозможно подключение широкополосного интернета. Сейчас, допустим, в Казахстане и в России сотовые операторы для своих вышек получают землю на общем основании или арендуют ее у частных владельцев. Поэтому покрытие связью может не только не развиваться, но и может даже ухудшаться из-за того, что количество вышек в конкретном месте сократилось. Необходимо выделить специальную категорию земель для них и в любых генеральных планах, планах детальной планировки выделять уже для них земельные площади, благо они весьма и весьма небольшие.

Надежность также должна гарантироваться не только покрытием и альтернативным доступом, но и наличием собственных центров обработки и хранения данных. В идеале, большинство сайтов в национальном домене должно иметь хостинг в дата-центрах, расположенных внутри страны. Конечно, нужны еще и собственные системы безопасности, и обученные специалисты. Таким образом, как минимум внутри страны можно будет обеспечить стабильно работающий интернет.

Вторым должно быть цифровое государство. Вот сейчас в Казахстане выдают материальную помощь через заявку, отправленную на платформу Электронного правительства, и сразу возникли проблемы с доступом на сайт, потому что, по всей видимости, на такое количество запросов он не был рассчитан.

Приведу простой пример, в городе Алма-Ате примерно 1 млн 200 тысяч взрослых людей, из них в позапрошлом году имело электронно-цифровую подпись (ЭЦП) около 350 тысяч человек, а активно пользовались около 6 тысяч человек. Такая ситуация недопустима. Как минимум 85% взрослого населения должно иметь ЭЦП, и больше 50% должны активно ей пользоваться. То есть курс использования всех сервисов электронного и открытого правительства должен стать обязательным в колледжах и в вузах, а по желанию и в школах. Можно убрать какие-то другие, менее значимые предметы, и за счет этого повысить цифровую грамотность граждан.

USB-флеш носитель с электронной подписью

Соответственно, и государство должно подойти к наполнению своих сайтов и сервисов с максимальной ответственностью. Президент Токаев уже говорил о внедрении института цифровых офицеров в государственных органах, но на мой взгляд, тут нужны еще постоянные проверки на наполняемость и актуальность государственных сайтов. Всё, что делает государство, кроме секретной информации, должно быть доступно в сети интернет.

Еще более важная вещь — чтобы эта информация была доступна для чиновников. Более чем 400 баз данных государственных органов должны иметь общую оболочку, позволяющую формировать любого рода запросы и получать всю доступную информацию согласно уровню доступа конкретного государственного служащего. В сочетании с автоматизированными системами, таким образом можно существенно снизить переписку как граждан с государством, так и государственных органов друг с другом. Как минимум не придется писать запросы о выдаче информации.

В-третьих, торговля должна перемещаться в интернет. Сейчас у нас в России и в Казахстане доля интернет-торговли составляет около 4 процентов. Это очень мало. Мы должны достигнуть уровня 20−25%. Интернет-торговля поможет существенно снизить объемы контрабанды, контрафакта и торговли без уплаты налогов. При этом необходимо обеспечить свободную торговлю онлайн на всей территории Евразийского экономического союза без различных ограничений, сертификатов и так далее.

Пока, допустим, мы можем покупать товары в российских магазинах, а вот наоборот иногда бывает тяжело из-за ограничений государственных органов других стран. При этом надо понимать, что нельзя ограничивать нормы беспошлинной торговли с третьими странами. Порог в 200 евро беспошлинных покупок должен оставаться и дальше, иначе будет монополизация всего рынка российскими интернет-гигантами.

Доставка еды Irina Efimova

В-четвертых, крайне важным фактором является работа почты и различных служб доставки. Многое помнят известный фильм «Почтальон» с Кевином Костнером в главной роли, где после апокалипсиса цивилизация в США возрождается на основе работы почты как главного компонента государства. С одной стороны, конечно, это фантастика, но нужно заметить, что там, где присутствует почта, там присутствует и государство. Через почту отправляются платежи, через почту получается пенсия и социальные выплаты, заказываются и получаются по каталогам товары, ну и, кроме того, есть еще возможность получить финансовые услуги.

Для сельской местности почта — это островок жизни. Поэтому, кстати, почта США постоянно работает в убыток себе, но зато обеспечивает связанность всего экономического пространства США. Ну, а сейчас, сидя в карантине, мы видим, что доставка становится жизненно важным элементом городской экономики. Без курьеров жизнь стала бы вообще невыносимой. И, возможно, курьер станет одной из самых главных форм занятости для молодежи и в целом для низкоквалифицированной рабочей силы. Поэтому очень важно чтобы курьеры имели какие-то социальные гарантии, а службы доставки определенные преференции для служебного транспорта, складов и персонала.

Пятая важная составляющая цифровой экономики — это склады. Наличие больших складов с автоматизированными системами погрузки-разгрузки — важнейший элемент городской безопасности. Ведь только благодаря им город может жить в условиях карантина. Поэтому крайней вредной является мысль, что складам с железнодорожными тупиками нет места внутри города. Как видно, в условиях карантина такие склады идеальное решение для всего города — груз завозится с минимальным участием рабочей силы, не нужно организовывать большой поток грузовиков из области в город.

Погрузка контейнера на грузовик

Шестая часть цифровой экономики — это система автоматизированной и дистанционной работы. Сейчас работодатели всё более реалистично оценивают как количество рабочей силы, так и содержание офисов. Как мы всегда помним, наиболее уязвимым всегда является человеческий фактор. Автоматизированные системы бухгалтерского учета, документооборота, отслеживание заказов, совместная работа над документами и так далее — вот за чем будущее. Ну и, конечно, системы, позволяющие дистанционно работать из любой точки мира. В общем, будет большая переоценка роли персонала и офиса в жизни каждой фирмы.

Седьмая часть новой цифровой экономики — это дистанционное образование. Сейчас оно возможно лишь как второе высшее, но скорее всего, необходимо будет делать его возможным и первым по отдельным специальностям или предметам. Конечно, это требует намного более ответственных студентов, но надо повышать уровень. Фактически университет должен в основном предоставлять и делать упор на практическую работу студентов, максимально приближенную к реальным требованиям работодателей. Вкладывать нужно не столько в здания, сколько в лаборатории, библиотеки и программное обеспечение.

Разумеется, по многим предметам, особенно общеобразовательным, легче закупить онлайн-курс, учебник и монографии ведущего в стране преподавателя, чем держать своего, но который намного ниже квалификацией. При этом, конечно, резко повышаются требования к преподаванию в вузах и колледжах информатики. Студент должен уметь реально работать на компьютере, а не так, как сейчас, просто нажимать на иконки, чтобы посмотреть очередное видео в Youtube. Конечно, это будет болезненная трансформация для системы образования в целом, но иначе нельзя.

Всё это будет конечно очень важным составляющим нового курса, который необходимо разрабатывать уже сейчас и перестраивать коренным образом свои планы. Иначе, без цифровой экономики, для нас в этом будущем просто не будет места.