Сухум, , 13:07 — REGNUM В пресс-службе МВД Абхазии прокомментировали, каким образом заболевшая COVID-19 гражданка Грузии, которая проживала на территории Абхазии, получила абхазский загранпаспорт. Данное заявление было размещено на сайте ведомства.

«Уроженка села Саберио Галского района (ныне село Аберкыт) в 2013 году получала паспорт гражданина РА образца 2006 года — данный документ является недействительным», — говорится в публикации МВД.

Сообщается, что женщина находится в статусе заявительницы на получение вида на жительство в Абхазии. Временный загранпаспорт сроком на три месяца ей выдали, чтобы она могла сопроводить больного родственника за границу.

Напомним, данная жительница приграничного Галского района 29 марта вернулась из России. Она вскоре почувствовала ухудшение состояния здоровья, после чего перешла через границу в Грузию, где у нее выявили коронавирус. В Галском районе был введен комендантский час, выезд из региона закрыли. Всех, с кем контактировала заболевшая в Абхазии, поместили на карантин.

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