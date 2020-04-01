Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума во втором чтении и в итоговом третьем чтении приняла законопроект о интернет-торговле лекарственными препаратами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Купить препарат можно будет только в интернет-аптеке.

Аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности должны получить разрешение Росздравнадзора для розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционном способом.

Порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам устанавливаются правительством РФ.

«В условиях ЧС мы считаем необходимым дать дополнительные полномочия правительства РФ, которое определит особый порядок продажи рецептурных лекарств и пропишет правила доставки лекарств гражданам», — отметил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

Отдельное внимание — для льготников. Правительство РФ должно также разработать доставку и покупку лекарств для них.

Первоначально парламентарии запретили интернет-продажу рецептурных средств, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Сейчас купить лекарства дистанционно нельзя, можно на сайте аптеки заказать препарат, а вот получить его можно в ближайшем аптечном пункте.