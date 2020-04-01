Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Отправку военных врачей и оборудования Россией в Италию прокомментировал 1 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Столтенберг подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса крайне важно оказывать поддержку странам, где сложилась трудная ситуация.

«Все страны должны помогать друг другу в условиях международного кризиса» — сообщил генсек НАТО.

Напомним, в конце марта национальный координационный совет Черногории по борьбе с инфекционными заболеваниями обратился к НАТО за помощью в борьбе с новым коронавирусом. Черногория запросила: респираторы, тесты на коронавирус, кровати с матрасами и некоторые другие необходимые принадлежности. Ответа на запрос пока не последовало.

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