Джакарта, , 12:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство не хочет вводить карантин, сообщает Kompas.

Глава государства заявил, что решение было принято по экономическим причинам.

«Мы по-прежнему ведем экономическую деятельность, но все люди должны соблюдать дистанцию», — заявил Джоко Видодо в больнице скорой помощи на острове Галанг.

По его словам, если будет введен региональный карантин, все виды экономической деятельности прекратятся. Карантин запрещает людям выходить из дома, останавливает перевозку, частные транспортные средства, мотоциклы, поезда, самолеты, офисную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии освободили 5556 заключенных в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса в тюрьмах.

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