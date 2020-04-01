Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинской области журналисты просят включить печатные СМИ в перечень товаров первой необходимости. Об этом говорится в сообщении областного Союза журналистов.

Глава Союза Светлана Зайцева обратилась к челябинскому губернатору Алексею Текслеру. Она отметила, что ранее печатные СМИ значились в списке, который 27 марта утвердило правительство России. Но затем их убрали.

Зайцева обратилась к губернатору в связи с тем, что органы государственной власти в зависимости от эпидемической ситуации у себя в регионах могут менять этот перечень. Также она добавила, что с аналогичной просьбой в Администрацию президента России обратился Союз предприятий печатной индустрии. Обращение это поддержал Союз журналистов России.

«В настоящее время, на фоне нарастающей пандемии Covid-19, роль СМИ, включая печатные издания, возрастает ещё больше», — отметила Зайцева. Она также добавила, что в ряде регионов, например в Пензенской и Калининградской областях, их уже внесли в список товаров первой необходимости.