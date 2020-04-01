Анкара, , 12:24 — REGNUM Турция направила Италии и Испании помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Сегодня, 1 апреля, из аэропорта Анкары в 09:04 по местному времени вылетел военно-транспортный самолёт А-400М ВС Турции с медицинскими принадлежностями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.

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«По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из аэропорта Анкары были отправлены медицинские грузы, подготовленные для Испании и Италии, которые серьезно пострадали от COVID-19 и в настоящее время борются с этим вирусом», — говорится в сообщении ведомства.

Видео опубликовано: T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Уточняется, что на борту самолёта — медицинские маски, защитные комбинезоны и антибактериальные средства.

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«Все они были произведены отечественными и национальными предприятиями на военных заводах, принадлежащих министерству национальной обороны и корпорации машиностроительной и химической промышленности Турции, а также на их швейных предприятиях», — добавили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия направила в Италию 15 самолёт ВКС России. Они доставили военных специалистов и оборудование в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса. Всего Россия направила в помощь Италии около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество.