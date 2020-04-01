Москва, , 12:21 — REGNUM На следующей неделе состоится серия встреч всех четырех фракций с руководством правительства РФ по сложившейся ситуации с коронавирусом, Совет Думы по итогам примет решение, проводить ли пленарные заседания 14 и 15 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Под вопросом — отчет правительства перед Госдумой.

«В понедельник состоится совещание в правительстве, где будут принимать участие главы комитетов, руководство фракции КПРФ, во вторник — «Справедливая Россия», среда и четверг, скорее всего, ЛДПР и «Единая Россия». По итогам есть предложение, давайте предоставим возможность Совету Думы, проанализировав все эти встречи, принять решение о целесообразности проведения пленарного заседания 14 и 15», — сказал Володин.

Он также предложил депутатам период отпусков, запланированный на конец апреля, провести на самоизоляции.

Спикер Госдумы предостерег от безбашенности в условиях коронавируса и призвал не шутить на эту тему.

Таким образом, ближайшее заседание Госдумы может состоятся только 12 мая.

На 12 апреля был запланирован ежегодный отчет правительства, который представил бы Михаил Мишустин.