Киев, , 12:19 — REGNUM Восемь миллионов гектаров земли на Украине используется нелегально, заявил депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 31 марта в эфире радио «Новое время».

«Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, которая работает в чёрную, которая работает за нал, продукция реализовывается за нал, то есть, это теневой рынок», — рассказал он.

Депутат уверен, что принятый Радой закон об открытии рынка земли позволит ликвидировать данное явление.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гетманцев заявил, что по предварительным оценкам, после принятия закона о национализированных банках Международный валютный фонд сразу даст Украине кредит в размере $4 млрд.

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