Киев, 1 апреля 2020, 12:19 — REGNUM Восемь миллионов гектаров земли на Украине используется нелегально, заявил депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 31 марта в эфире радио «Новое время».
Депутат уверен, что принятый Радой закон об открытии рынка земли позволит ликвидировать данное явление.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гетманцев заявил, что по предварительным оценкам, после принятия закона о национализированных банках Международный валютный фонд сразу даст Украине кредит в размере $4 млрд.
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