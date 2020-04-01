Варшава, , 12:04 — REGNUM Депутаты от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) 31 марта внесли в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши законопроект о проведении голосования на президентских выборах посредством почты. Таким образом польские законодатели предполагают снизить вероятность массового заражения коронавирусом во время выборов, намеченных на 10 мая.

Согласно законопроекту, все избиратели смогут воспользоваться правом проголосовать на президентских выборах заочно (по почте). Ранее говорилось о возможности заочного голосования только для лиц старше 60 лет, и для находящихся в карантине.

«Для вступления закона в силу необходимо слаженное сотрудничество Сейма и Сената, на которое мы рассчитываем», — цитирует сообщение ПиС «Польское радио».

Либеральная оппозиция, чей кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньска недавно призвала к бойкоту выборов, встретили такое предложение правящей партии резко негативно. Оппозиция напоминает о действующем постановлении Конституционного суда Польши, согласно которому любые изменения в избирательный кодекс должны вноситься не позднее, чем за шесть месяцев до выборов.

В последнее время президент Польши Анджей Дуда и другие польские официальные лица неоднократно заявляли о том, что перенос президентских выборов в конституционном порядке невозможен.

Выборы президента Польши назначены на 10 мая, в случае необходимости второго тура, он пройдёт 24 мая. Бесспорным фаворитом предвыборной гонки является действующий президент Дуда.