Джакарта, , 11:53 — REGNUM В Индонезии министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли заявил, что 5556 заключенных были досрочно освобождены в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса в тюрьмах, сообщает Kompas.

По его словам, министерство может освободить от 30 000 до 35 000 заключенных.

Ясонна Лаоли заявил, что заключенные будут досрочно освобождены при условии, что они отбыли 2/3 своего срока.

Как сообщало ИА REGNUM, среди граждан Индонезии, находящихся за рубежом, выявлено 138 положительных случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число случаев заражения COVID-19 среди граждан Индонезии за рубежом