Киев, , 11:55 — REGNUM Украина может получить кредит сразу после принятия закона о национализированных банках в целом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщило 31 марта радио «Новое время».

По словам депутата, соответствующее письмо прислали из Международного валютного фонда (МВФ).

«По нашим подсчётам, это должно быть около $4 млрд кредита», — рассказал он.

Гетманцев отметил, что МВФ выдаёт кредит под низкий процент, эти деньги пойдут в стабилизационный фонд государства, созданный для борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что МВФ может не устроить принятый Радой закон об открытии рынка земли, поскольку, во-первых, в нём есть ряд ограничений, а, во-вторых, из-за допущенных нарушений данный закон можно будет отменить в судебном порядке.

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