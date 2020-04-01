Киев, 1 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Украина может получить кредит сразу после принятия закона о национализированных банках в целом. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщило 31 марта радио «Новое время».
По словам депутата, соответствующее письмо прислали из Международного валютного фонда (МВФ).
Гетманцев отметил, что МВФ выдаёт кредит под низкий процент, эти деньги пойдут в стабилизационный фонд государства, созданный для борьбы с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что МВФ может не устроить принятый Радой закон об открытии рынка земли, поскольку, во-первых, в нём есть ряд ограничений, а, во-вторых, из-за допущенных нарушений данный закон можно будет отменить в судебном порядке.
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