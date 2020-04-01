Сеул, , 11:52 — REGNUM Граждане Южной Кореи, находящиеся в странах Африки, возвращаются на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 31 марта в 14:30 по местному времени 26 южнокорейцев вылетели чартерным рейсом эфиопской авиакомпании из Антананариву — столицы Мадагаскара в Аддис-Абебу.

В Эфиопии граждане Южной Кореи пересядут на другой самолёт и прибудут на родину 1 апреля в 16:15 по местному времени.

Известно, что первый случай эвакуации граждан Южной Кореи из стран Африки.

Отмечается, что на борту, помимо южнокорейцев, находятся 97 человек, среди них граждане США, Японии, Германии, Великобритании, Австралии и Норвегии.

Между тем, из Камеруна в Южную Корею чартерным самолётом вылетели 40 южнокорейцев. Самолёт частной авиакомпании третей страны был зафрахтован совместно с властями Японии. В общей сложности на борту находятся 96 человек.

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