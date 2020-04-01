Багдад, , 11:44 — REGNUM Представитель международной коалиции, сражающейся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полковник Майлс Каггинс заявил, что военные продолжат свою миссию в стране. Об этом 1 апреля сообщает Kurdistan24.

«Коалиция продолжит свои действия в Ираке, продолжит поддерживать иракские силы безопасности», — отметил Каиггинс в комментарии изданию.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ряд стран-членов коалиции, в числе которых Чехия и Германия объявили о выводе значительной части своих военных с территории Ирака.

Тем не менее вооруженные силы США не планируют покидать страну, а скорее наоборот: ранее в СМИ появилась информация о том, что на ряд американских баз в Ираке прибыли комплексы ПВО Patriot.

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