Каракас, , 11:32 — REGNUM

У правительства Венесуэлы должно хватить ума и энергии удержать власть, а Россия должна ему в этом помочь, иначе богатства Венесуэлы перейдут к нашему геополитическому противнику со всеми вытекающими для нас последствиями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 апреля, комментируя ответ МИД Венесуэлы на предложение госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщалось ранее, Помпео предложил создать в Венесуэле временное правительство и провести выборы, в дальнейшем США, по его словам, могли бы отменить санкции. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ заявил, что правительство его страны не намерено «принимать опеки» ни от одного иностранного государства.

«Резкий отрицательный ответ правительства Венесуэлы на очередную попытку США навязать этой стране свою волю, на этот раз через внедрение идеи временного правительства, абсолютно понятен и обоснован. Русскому народу и другим народам бывшей Российской Империи лучше чем кому бы то ни было известно, что такое временное правительство, какое это зло.

В начале 1917 года, как мы помним, российская либеральная элита пошла на поводу у англичан и совершила государственный переворот. Итогом этого переворота стали развал и деморализация страны к октябрю того же года. Если бы не большевики, России было бы уже не возродиться.

Наша история показывает и другое: если в стране есть сила, способная взять власть с целью изменить политику существующего режима или даже всё общественно-политическое устройство, она её возьмёт.