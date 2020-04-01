Махачкала, , 11:29 — REGNUM Бывший глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, ушедший в отставку в начале марта 2020 года, вновь избран руководителем муниципалитета на следующие пять лет. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного собрания, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе администрации района.

Напомним, Амиралиев возглавлял Карабудахкентский район Дагестана с конца июня 2015 года, но 3 марта текущего года досрочно сложил с себя полномочия, о чем сообщил на сессии районного собрания депутатов. При этом он тогда заявил, что намерен заново баллотироваться на эту должность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичным образом был переизбран глава Кайтагского района Дагестана Алим Темирбулатов. Он также добровольно ушел в отставку в начале марта, а затем подал документы в конкурсную комиссию по выборам главы муниципалитета.