Белград, , 11:18 — REGNUM Компания «Газпром нефть» окажет всю необходимую поддержку Сербии в борьбе против распространения вируса COVID-19. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба компании.

Топливо, которое производится на НПЗ Панчево, «Газпром нефть» пожертвует на нужды сербского здравоохранения и полиции. Об этом компания договорилась с руководством Сербии, говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что, если Сербия обратится к России за помощью в борьбе с коронавирусом, ее просьба не останется неуслышанной.

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