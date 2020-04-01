1 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

На Ближнем Востоке пик пандемии еще впереди. Там медленно, но зреет понимание, что в случае широкого распространения пандемии неизбежна трагическая динамика развития событий. Все должны искать оптимальный вариант действий, а не обвинять друг друга во всех смертных грехах. Наступают новые, другие времена, к которым мир оказался не готовым. Сейчас цена на баррель нефти – отнюдь не самое важное.

Станислав Тарасов, , 11:00 — REGNUM Многое, если не всё в выстраивании международных отношений начинает зависеть от понимания лидерами государств масштабов пандемии и реальных угроз, с которыми сейчас сталкивается планета. По данным ВОЗ, коронавирус охватил около 200 стран и территорий, число подтвержденных заболевших начинает приближаться к миллиону человек.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это «это самый сложный кризис, с которым столкнулось человечество со времен Второй мировой войны». По его словам, мировое сообщество должно иметь «сильный и эффективный ответ, который возможен, только если все проявят солидарность друг с другом, забудут о политических играх и поймут, что на кону человечество». Все рассуждения по этому поводу политиков и экспертов, построенные на исторических аналогиях, начинают приобретать абстрактный характер, как и заключения об эффективности или неэффективности национальных систем здравоохранения того или иного государства или государственного устройства. Любой вывод по этому поводу перебрасывается в посткризисный период, до которого еще нужно дожить. А что делать сейчас, можно ли решить проблему, сосредотачивая усилия исключительно в пределах государственных границ?

В этой связи президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в совместной статье с лидерами Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора в британском издании The Financial Times предложил поддержать инициативу создать «глобальный альянс против коронавируса», объединить усилия мирового сообщества в борьбе с коронавирусом. «Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, — говорится в публикации. — Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности». Эта инициатива могла бы быть поддержана прежде всего постоянными членами Совета Безопасности ООН. Но когда Штайнмайер, как и его соавторы, начинает говорить, что когда будет разработана вакцина против коронавируса, необходимо «ее справедливое распределение по всему миру», это предполагает, что вакцина может стать инструментарием политики посткризисного периода. А суждения выстраиваются не только по схеме «до» и «после», но и подразумевают сохранение конфликтного в своей основе характера мировой политики.

По замечанию американского издания Foreign Policy, «прежние эпидемии не приводили к прекращению соперничества между великими державами, хотя сегодня логика борьбы с пандемией диктует гиперглобализацию, однако не в существующем варианте, когда в разных формах проявляют себя национальный эгоизм, экономические противоречия и геополитическое противостояние. Поэтому необходим демонтаж сложившегося конфронтационного политического сознания, переход к началу новой «большой игры». Хотя бы с шагов, к которым призывает Москва. Сторонам региональных вооруженных конфликтов предлагается «незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и сделать гуманитарную паузу», так как именно в «горячих точках» наиболее вероятна деградация эпидемиологической обстановки с ретрансляцией на весь окружающий мир, не говоря о вовлеченных в конфликты странах. Это то, что лежит на поверхности и требует оценки с позиции так называемого «здравого смысла». В первую очередь это касается и без того перенасыщенного различными конфликтами Ближнего Востока, где, по данным ВОЗ, пик пандемии еще впереди, но где появились небольшие проблески надежды.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд впервые после начала сирийского кризиса в 2011 году провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Он заверил своего коллегу в том что «ОАЭ окажет поддержку и помощь братскому сирийскому народу в этих исключительных обстоятельствах». Не исключено, что по такому пути двинутся дальше и другие арабские страны. По некоторым сведениям, бен Зейд намерен инициировать процесс не только межарабского примирения, но и наладить диалог между Ираном и Саудовской Аравией, добиваться прекращения войны в Йемене. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал сохранять перемирие в Сирии и Ливии, что «важно как никогда», и «тесно сотрудничать в международной кампании по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики». В свою очередь Турция эвакуировала около 5800 мигрантов из пограничного с Грецией района и доставила их в девять турецких провинций, где они будут содержаться в специальных центрах до конца пандемии.

В обход американских санкций Европа поставила Ирану медицинские товары в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам INSTEX. Возглавляемая США коалиция вывела свои силы с авиабазы «К1» в северном Ираке. Это третья база, которую коалиция покинула в рамках плана Вашингтона по сосредоточению сил на самых крупных базах в Ираке. Это мало, очень мало для того, чтобы суметь справиться с вызовами пандемии и жесточайшего экономического кризиса. Тем не менее коронавирус постепенно в позитивном отношении меняет политику на Ближнем Востоке, где зреет понимание того, что в случае широкого распространения пандемии неизбежна трагическая динамика развития событий в ситуации, когда все видят, как тяжело вести борьбу всем странам без исключения. И многим из них сейчас не до реализации своих геополитических амбиций. Все должны искать оптимальный вариант действий, а не обвинять друг друга во всех смертных грехах. Наступают новые времена, к которым мир оказался не готовым. Сейчас цена на баррель нефти — не самое важное.