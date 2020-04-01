Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обратился к чиновникам штата Флорида с призывом пропустить на свою территорию круизный лайнер с зараженными коронавирусом на борту. Об этом 31 марта глава Белого дома заявил во время брифинга.

«Они умирают на корабле. Я собираюсь делать правильные вещи не только для нас, но и для всего мира», — подчеркнул Трамп, добавив, что позвонит губернатору Флориды Рону Десантису.

Ранее глава штата, говоря о круизном корабле, путешествующем под флагом Нидерландов, отметил, что его присутствие во Флориде нежелательно.

Примечательно, что в феврале 2020 года Трамп заявил, что круизный лайнер Diamond Princess с зараженными коронавирусом на борту должен оставаться в море, а не заходить в порт штата Калифорния.