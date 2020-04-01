Джакарта, , 10:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заверила, что правительство предоставит помощь индонезийским гражданам в Малайзии, сообщает Kompas.

«На сегодняшний день было предоставлено более 3000 единиц материально-технической помощи, и мы продолжим этот курс в соответствии с потребностями и ситуацией в стране», — добавила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД, Индонезия и Малайзия продолжают координировать свои действия.

Напомним, на сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Малайзии выявлено 2470 положительных случаев заболевания коронавирусом.