Джакарта, 1 апреля 2020, 10:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заверила, что правительство предоставит помощь индонезийским гражданам в Малайзии, сообщает Kompas.
«На сегодняшний день было предоставлено более 3000 единиц материально-технической помощи, и мы продолжим этот курс в соответствии с потребностями и ситуацией в стране», — добавила Ретно Марсуди.
По словам главы МИД, Индонезия и Малайзия продолжают координировать свои действия.
Напомним, на сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Малайзии выявлено 2470 положительных случаев заболевания коронавирусом.