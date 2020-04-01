Джакарта, , 10:34 — REGNUM Индонезийская армия усилила меры безопасности в пограничных районах провинции Восточная Нуса-Тенгара, чтобы предотвратить проникновение иностранцев, зараженных коронавирусом, сообщает Antara.

Издание отмечает, что меры направлены на предотвращение въезда иностранцев с территории Восточного Тимора.

«В соответствии с политикой руководства мы увеличили численность персонала, охраняющего пограничный район», — заявил бригадный генерал армии Саяфул Рахман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране.

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