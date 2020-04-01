Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Правительство США планирует приобрести доли в крупнейших авиакомпаниях страны в обмен на финансовую помощь в размере $2 трлн. Об этом 1 апреля сообщает The Wall Street Journal.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и следующих из нее многочисленных запретов указанная отрасль несет серьезные убытки и нуждается в поддержке государства.

За указанную поддержку правительство страны рассчитывает получить некоторую долю компенсации, в том числе и за счет участия в управлении компаниями. В частности речь идет о таких гигантах, как United Airlines, Delta Air Lines.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции серьезным образом ударила по США, в настоящее время здесь насчитывается порядка 190 тыс. случаев заражения, всего от инфекции скончались свыше 4 тыс. человек.

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