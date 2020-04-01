Киев, , 10:22 — REGNUM

Источником и основой политической воли в ДНР и ЛНР являются граждане этих республик, только с их представителями имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта, спровоцированного Киевом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 апреля, комментируя высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как сообщалось ранее, Ермак заявил, что власти Украины готовы вести переговоры «с гражданами Украины«, которые живут в Донбассе и не причастны к вооруженному конфликту, но не с ополченцами.

«Судя по всему, глава офиса президента Украины, как и его начальник, держат лидеров стран, входящих в «Нормандский формат», а также другие международные факторы, заинтересованные в скорейшем и справедливом урегулировании конфликта в Донбассе, за дураков. Кому и зачем нужны политические переговоры киевского режима с гражданами Украины в ДНР и ЛНР? С ними Киев, конечно, должен говорить, но только по социально-экономической тематике: он им очень много задолжал.

Что же касается политических переговоров, то источником и основой политической воли в ДНР и ЛНР являются граждане этих республик. Только с их представителями имеет смысл вести переговоры об урегулировании этого конфликта, спровоцированного Киевом. «Прекратить монополию властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик на представительство интересов жителей неподконтрольного Киеву Донбасса», как это формулирует Андрей Ермак, могут только другие результаты выборов в этих республиках и другие результаты проводившегося там референдума об их будущем.