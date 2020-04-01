Кемерово, , 10:01 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил роддом №5 в Новокузнецке. Медучреждение было переоборудован под размещение пациентов с коронавирусом.

Цивилёв заявил, что власти и врачи «готовы к любому развитию событий».

«Заготовлены дополнительные комплексы мер, которые мы будем вводить в случае малейшего ухудшения ситуации. Есть и жёсткие пакеты мер: если где-то на территории Кузбасса произойдёт рост числа заболевших коронавирусом, мы изолируем эту территорию от остальной области, — цитирует губернатора официальный телеграмм-канал «Цивилев. Live». — Но пока такой необходимости нет. Будем действовать по ситуации и советоваться с вами — сколько ещё должен продлиться карантин, что нужно ужесточить, какие ограничения можно снять. Мы впервые в такой ситуации и для нас очень важно ваше мнение, мнение профессионалов».

По словам Сергея Цивилёва, отменять режим повышенной готовности в Кузбассе будут «постепенно, шаг за шагом».