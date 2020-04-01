Париж, , 09:47 — REGNUM У МИДа Франции есть «доказательство», что французская заложница Софи Петронин, похищенная в декабре 2016 года вооруженными людьми в Мали, жива, сообщает Le Figaro.

«МИД говорит о получении в начале марта доказательства жизни Софи Петронин, но никаких подробностей нет», — заявил сын французской заложницы.

«Мы по-прежнему рады узнать, что она жива», — добавил сын Софи Петронин.

Напомним, Софи Петронин, которая возглавляла небольшую франко-швейцарскую неправительственную организацию, помогающую детям, страдающим от недоедания, была похищена 24 декабря 2016 года в Гао, на севере Мали.

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