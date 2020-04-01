Сеул, , 09:52 — REGNUM Самолёт-разведчик ВМС США был замечен над Корейским полуостровом спустя два дня после проведения ракетных пусков военными КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 31 марта самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E был замечен над столичным регионом Южной Кореи.

Напомним, что данная модель самолёта-разведчика была замечена над Сеулом 29 марта.

Эксперты предполагают, что военные США произвели полёт для отслеживания признаков возможных новых запусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в 6:10 по местному времени КНДР запустила со своей территории две ракеты в направлении акватории Японского моря.

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