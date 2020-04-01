Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:47 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в Новокузнецке лично отправил домой всех работников и посетителей из торгового центра «Сити Молл».

«Я вас оштрафую и очень сильно оштрафую, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть. Вам 15 минут на это. Всех посетителей из магазина убрать», — подчеркнул Цивилёв.

Видеозапись появилась в телеграмм-канале TOMSKPOLIT. Позже информацию подтвердил официальный телеграмм-канал губернатора «Цивилtв. Live».

«Еще раз призываем всех бережно относиться к себе и здоровью своих близких. Принимаемые меры жесткие, но необходимые. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.